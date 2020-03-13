Министр: самая большая опасность — проникновение коронавируса в больницы и дома по уходу

Руководитель одного из крупных центров семейных врачей признался вчера изданию Eesti Ekspress, что у них очень мало средств личной защиты, и они не могут пополнить запасы, хотя стали заказывать их еще месяц назад. Ввиду этого медработники центра не могут заниматься больными коронавирусом.

В случае более широкого распространения коронавируса, планируется, что заразившимися будут заниматься и семейные врачи.

"Средства индивидуальной защиты могут закончиться", — признал на пресс-конференции правительства министр внутренних дел Март Хельме. Он добавил, что в Италии система здравоохранения рухнула, потому что там заболели медработники, среди них есть даже случаи летального исхода.

Министр социальных дел Танель Кийк говорит, что уполномоченные Еврокомиссии по здравоохранению и кризисному управлению очень недовольны — часть стран-членов наложила запрет на вывоз медицинских принадлежностей. И хотя немецкий министр здравоохранения пояснил, что внутри ЕС препятствий нет, а речь идет о третьих странах, Кийк отмечает, что "на самом деле мы видим другую картину".

Дефицита лекарств на данный момент в Эстонии нет, но чиновники всё-таки обеспокоены.