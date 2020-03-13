13.03.2020, 13:09

Министр: самая большая опасность — проникновение коронавируса в больницы и дома по уходу


Сулев Ведлер (Eesti Ekspress)
EST
Министр: самая большая опасность — проникновение коронавируса в больницы и дома по уходу
FOTO: Meriliis Metsamäe

Самый большой риск для Эстонии состоит в том, если коронавирус начнет распространяться в медицинских учреждениях и домах по уходу. Большой проблемой являются средства индивидуальной защиты, к примеру защитные костюмы и нехватка масок, в которых нуждаются в первую очередь медики в своей работе.

Руководитель одного из крупных центров семейных врачей признался вчера изданию Eesti Ekspress, что у них очень мало средств личной защиты, и они не могут пополнить запасы, хотя стали заказывать их еще месяц назад. Ввиду этого медработники центра не могут заниматься больными коронавирусом.

В случае более широкого распространения коронавируса, планируется, что заразившимися будут заниматься и семейные врачи.

"Средства индивидуальной защиты могут закончиться", — признал на пресс-конференции правительства министр внутренних дел Март Хельме. Он добавил, что в Италии система здравоохранения рухнула, потому что там заболели медработники, среди них есть даже случаи летального исхода.

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Министр социальных дел Танель Кийк говорит, что уполномоченные Еврокомиссии по здравоохранению и кризисному управлению очень недовольны — часть стран-членов наложила запрет на вывоз медицинских принадлежностей. И хотя немецкий министр здравоохранения пояснил, что внутри ЕС препятствий нет, а речь идет о третьих странах, Кийк отмечает, что "на самом деле мы видим другую картину".

Дефицита лекарств на данный момент в Эстонии нет, но чиновники всё-таки обеспокоены.

Хотя большинство заболевших проходит через Covid-19 относительно легко, у пожилых и людей с хроническими заболеваниями болезнь может проявиться в тяжелой форме — они более восприимчивы к недугу.

Если заболеет треть или половина населения, то пятой части из них потребуется госпитализация, сказала сегодня на брифинге канцлер Министерства социальных дел Марика Приске. "Это первейшая задача — оберегать от болезни пожилых людей", — сказала она.

При массовой заболеваемости может возникнуть нехватка мест в реанимационных отделениях. Но сейчас это не самый первостепенный вопрос. Самое важное — замедлить распространение вируса. Ввиду этого правительство запретило посещение больниц и домов по уходу.

"Эвакуация больниц и домов по уходу была бы очень большой проблемой и риском, — сказал Танель Кийк. — Нужно сделать всё, чтобы этого избежать".

В правительстве обсуждался также вопрос о мобилизации на борьбу с коронавирусом ушедших на пенсию медиков, но от этой идеи решили отказаться, потому что пожилые люди находятся в группе риска, и ставить их здоровье под угозу не стоит.

По оценке Танеля Кийка, число заразившихся будет расти еще 4-6 недель.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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