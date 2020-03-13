Министр: самая большая опасность — проникновение коронавируса в больницы и дома по уходу

Хотя большинство заболевших проходит через Covid-19 относительно легко, у пожилых и людей с хроническими заболеваниями болезнь может проявиться в тяжелой форме — они более восприимчивы к недугу.
Если заболеет треть или половина населения, то пятой части из них потребуется госпитализация, сказала сегодня на брифинге канцлер Министерства социальных дел Марика Приске. "Это первейшая задача — оберегать от болезни пожилых людей", — сказала она.
При массовой заболеваемости может возникнуть нехватка мест в реанимационных отделениях. Но сейчас это не самый первостепенный вопрос. Самое важное — замедлить распространение вируса. Ввиду этого правительство запретило посещение больниц и домов по уходу.
"Эвакуация больниц и домов по уходу была бы очень большой проблемой и риском, — сказал Танель Кийк. — Нужно сделать всё, чтобы этого избежать".
В правительстве обсуждался также вопрос о мобилизации на борьбу с коронавирусом ушедших на пенсию медиков, но от этой идеи решили отказаться, потому что пожилые люди находятся в группе риска, и ставить их здоровье под угозу не стоит.
По оценке Танеля Кийка, число заразившихся будет расти еще 4-6 недель.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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