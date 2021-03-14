Министр Рийсало обещает повысить возраст сексуального согласия

По словам Рийсало, действующее законодательство предусматривает уголовное наказание за склонение к сексу лиц младше 14 лет, но дети старше 14 лет также уязвимы и зависимы в отношениях.

"Обещаю предложить поправку к закону и довести это обсуждение вместе с министром образования и науки Лийной Керсна и министром юстиции Марис Лаури до правительства и Рийгикогу", — отметила Сигне Рийсало.

На этой неделе в передаче "Õhtu" на телеканале Kanal 2 бывшая эстонская футболистка, которая в настоящее время использует псевдоним Миа Белле Трисна (27), рассказала, что когда ей было всего 14 лет, ее лишил девственности тренер - он был на несколько десятков лет старше.

Затем о приставаниях этого же тренера рассказала в интервью изданию Soccernet игравшая за "Нымме Калью" до лета 2014 года Биргит Тикк, которой на момент возможных сексуальных домогательств тренера было 17 лет.

Президент "Калью" Куно Техва заявил, что клуб единодушно осуждает любое недостойное поведение по отношению к детям.