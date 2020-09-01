Министр Рийна Солман: сделаем всё для того, чтобы дети учились без травли, издевательств и притеснений!

”Начало учебного года — это всегда трепетное ожидание нового. Но мы и в этот день должны помнить о том, что в наших семьях есть дети, которые не хотят идти в школу. Страдающие от эмоционального и физического школьного насилия дети нуждаются в поддержке со стороны и школы, и семьи. До тех пор, пока оговор и издевательства, злые слова, будь то прямо в лицо, за спиной или в интернете, считаются приемлемым и даже нормальным явлением, мы не сможем избавить детей от этой беды и помочь тем, кто их обижает, понять недопустимость своих поступков,” — сказала министр, добавив, что, к счастью, гражданские инициативы противодействия школьному насилию в общем и целом хорошо приняты в школах и дающих первичное образование детских садах.

„Программы борьбы с травлей Kiusamisest vabaks и KiVa — это важные начинания, пожелаем же их инициаторам сил и успеха. Ценности, формируемые через гражданские инициативы, делают общество лучше, и нас — счастливее. Желаю всем хорошего учебного года, без притеснений и огорчений!” — заключила министр народонаселения Рийна Солман.

В 2019 году программой избавления от травли KiVa пользовалось 15 % школ Эстонии, правом пользования программой Kiusamiseks Vaba обладало примерно 80% детских садов и 20% школ. Заказанные KiVa опросы показали, что к весне 2019 года в результате работы по этой программе доля жертв школьного насилия снизилась с 21,5% до 14,1%. В Эстонии, согласно результатам исследований, каждый пятый ученик подвергается школьному насилию, результаты которого влияют на всё общество.

Министр обратила внимание и на то, что в начале учебного года нельзя забывать и о коронавирусе, борьба с которым требует компетентного и ответственного подхода.

”В то же время нужно видеть разницу между разумной предусмотрительностью и подрывающим экономику и человеческие отношения страхом перед вирусом. Наверное, не стоит по результатам одной недели принимать радикальных решений, нужно видеть перспективу как по обществу в целом, так и по каждому классу в отдельности,” — говорит Рийна Солман, отмечая, что все родители должны помнить — защита школ и детских садиков от вируса начинается с каждого из нас: соблюдение простых правил гигиены и дистанции — это уже половина победы.