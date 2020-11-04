Министр Рене Кокк уходит в отставку

Министр окружающей среды Рене Кокк уходит в отставку. Соответствующее заявление он передаст премьер-министру Юри Ратасу завтра.
Причина ухода — состояние здоровья.
”Мне жаль оставлять начатое в качестве министра недоделанным, но я должен подумать в своем здоровье и о семье. Врачи дали мне четкий сигнал: я должен изменить стиль жизни, снизить темп”, — сообщил Кокк.
После ухода в отставку Кокк станет депутатом Рийгикогу.
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