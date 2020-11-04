Министр Рене Кокк уходит в отставку

Причина ухода — состояние здоровья.

”Мне жаль оставлять начатое в качестве министра недоделанным, но я должен подумать в своем здоровье и о семье. Врачи дали мне четкий сигнал: я должен изменить стиль жизни, снизить темп”, — сообщил Кокк.

После ухода в отставку Кокк станет депутатом Рийгикогу.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.