16.02.2020, 14:33

Министр Рейнсалу в ответ Лаврову: Россия для Запада не фантомная, а вирусная угроза

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Valitsuse liikmete lahkumine Kadrioru lossist
Valitsuse liikmete lahkumine Kadrioru lossistFoto: Kretel Kuusk

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу принял участие в проходящей в Мюнхене конференции по безопасности: он выступил с докладом на круглом столе, посвященном безопасности восточного фланга НАТО.

Рейнсалу подчеркнул, что Россия использует по всему миру для давления на Запад все средства гибридного арсенала. И с годами это давление нарастает, быстро распространяется, и во многих случаях широкая общественность это не осознает.

"Это можно сравнить с вирусной опасностью, учитывая его скорость и масштабность", — сказал Рейнсалу, комментируя сделанное на конференции высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Россия для Запада — фантомная угроза.

По словам эстонского министра, для противодействия этой угрозы Запад должен сохранить политическое единство, больше вкладывать в усиление возможностей военного реагирования и противодействия гибридному давлению.

"Россия в своей непредсказуемости — это риск. Западным ответом должно быть автоматическое и прогнозируемое реагирования на гибридные атаки и акты агрессии", — сказал Рейнсалу.

Глава МИД Эстонии отметил вклад канцлера Германии Ангелы Меркель в укрепление единства Запада. "Военная составляющая важна, но также существенная и наша политическая воля и приверженность в любое время быть готовы защищать свои ценности", — сказал Рейнсалу. Он также высказал мнение о том, что в укреплении безопасности должно большую роль играть развитие трансатлантических отношений с США. "Учения Defence 2020 — этому наглядный положительный пример", — добавил министр.

В субботу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО и странам Запада пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома о "российской угрозе", передает РИА Новости.

"Кризис доверия особенно остро ощущается в европейских делах. Нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов — все это генерирует непредсказуемость. В "железе" воссоздается структура противостояния "холодной войны", — сказал Лавров, выступаяна Мюнхенской конференции по безопасности.

"Пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома "российской угрозы", да и любой другой угрозы, и вспомнить о том, что нас объединяет", — добавил он.

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