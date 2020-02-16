Министр Рейнсалу в ответ Лаврову: Россия для Запада не фантомная, а вирусная угроза

Рейнсалу подчеркнул, что Россия использует по всему миру для давления на Запад все средства гибридного арсенала. И с годами это давление нарастает, быстро распространяется, и во многих случаях широкая общественность это не осознает.

"Это можно сравнить с вирусной опасностью, учитывая его скорость и масштабность", — сказал Рейнсалу, комментируя сделанное на конференции высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Россия для Запада — фантомная угроза.

По словам эстонского министра, для противодействия этой угрозы Запад должен сохранить политическое единство, больше вкладывать в усиление возможностей военного реагирования и противодействия гибридному давлению.

"Россия в своей непредсказуемости — это риск. Западным ответом должно быть автоматическое и прогнозируемое реагирования на гибридные атаки и акты агрессии", — сказал Рейнсалу.

Глава МИД Эстонии отметил вклад канцлера Германии Ангелы Меркель в укрепление единства Запада. "Военная составляющая важна, но также существенная и наша политическая воля и приверженность в любое время быть готовы защищать свои ценности", — сказал Рейнсалу. Он также высказал мнение о том, что в укреплении безопасности должно большую роль играть развитие трансатлантических отношений с США. "Учения Defence 2020 — этому наглядный положительный пример", — добавил министр.