Министр Рейнсалу: под прикрытием коронакризиса Россия пытается дестабилизировать Украину

"Вызывает серьезное беспокойство ситуация на Донбассе, где большая доля населения - пожилые люди, находящиеся в группе риска по коронавирусу. Перемирие на Донбассе не соблюдается. Под предлогом вируса управляемые Россией сепаратисты не впускают на Донбасс миссию ОБСЕ, наблюдателей из агентств ООН и Красного креста. Существуют большие сложности с доставкой в регион гуманитарной помощи. Все это находится в прямом противоречии с призывом генсека ООН ко всемирному перемирию и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи", - сказал Рейнсалу.

По словам главы эстонского МИДа, Украина особенно нуждается в нынешней ситуации в однозначной и ясной поддержке со стороны Европейского союза. "Санкции в отношении России должны сохраняться. Наша общая борьба с коронавирусом не означает, что мы должны закрывать глаза на грубые нарушения международного права. Очередной шаг России по подрыву территориальной целостности Украины - строительство железнодорожного сообщения по Крымскому мосту - требует от Европейского союза конкретной реакции", - подчеркнул Рейнсалу.

Рейнсалу также отметил, что Эстония в Совбезе ООН также держит украинский вопрос в фокусе внимания и организовала в прошлом месяце неофициальную встречу, темой которой было ухудшение ситуации с правами человека в Крыму. В мае Эстония будет председательствовать в Совбезе ООН и планирует в его рамках обсудить угрозы европейской безопасности.

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