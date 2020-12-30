Министр рассказал, на кого ляжет в ближайшие месяцы бремя вакцинации против COVID-19

"Когда к нам прибудут миллионы доз вакцин, то мы должны будем, естественно, гибко реагировать, но если мы говорим о ближайших месяцах, то конечно, будет действовать нынешняя система: через Департамент здоровья, больницы, учреждения здравоохранения и семейных врачей", — сказал министр социальных дел Танель Кийк, отвечая на сегодняшней пресс-конференции на вопрос издания Forte.ee.

"Всё это, конечно, лучше делать через систему семейных врачей, у нее есть длительный опыт, знание пациентов и их состояния, доступ к данным о здоровье и прямой контакт с Департаментом здоравоохранения", — отметил Кийк. "Делать это каким-то образом через аптеки было бы по тем же причинам сложнее".

Как добавил министр, при увеличении запасов вакцины, на определенных этапах будут привлекать и частный сектор, но только в той части, которая касается прежде всего логистики.

В системе здравоохранения Эстонии работает сейчас 4460 человек, обладающих правом делать прививки, в том числе и работники частных медицинских учреждений. Семейных врачей в нашей стране немногим более 900, а это означает: если вакцинация ляжет только на их плечи, то каждому из них придется сделать прививки почти 1400 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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