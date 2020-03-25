Министр призвала власти организовать доставку школьных обедов на дом
Министр народонаселения Солман: в случае необходимости нужно обеспечить круглосуточный уход за детьми тех, кто работает на передней линии борьбы с коронавирусом
Министр народонаселения Солман: в случае необходимости нужно обеспечить круглосуточный уход за детьми тех, кто работает на передней линии борьбы с коронавирусом
Министр народонаселения Рийна Солман направила обращение Эстонскому союзу городов и волостей, призвав самоуправления обеспечить в случае необходимости круглосуточный уход за детьми тех работников, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом.
Вдобавок министр обратила внимание на необходимость освобождения от платы за место в детских садах в экономически сложное время и на важность обеспечения детей малообеспеченных семей школьными обедами.
”В борьбе со вспышкой коронавируса многие работники, смена которых длится 24 часа, нуждаются в том, чтобы за их детьми в это время кто-то присматривал. Если мать или отец ребёнка борются за здоровье и безопасность всех нас, они не должны при этом беспокоиться, всё ли в порядке с их детьми. Этот груз мы вместе с самоуправлениями можем с родителей снять,” — отметила министр Солман.
Правительство ЭР попросило в интересах воспрепятствования распространению коронавируса по возможности не отводить детей в детские сады. До сих пор самоуправления проводили разную политику в плане платы за детсад и времени работы детских учреждений. Различались и возможности получения школьных обедов. Большие самоуправления — такие, как Таллинн и Тарту — сообщили о том, что освобождают родителей на время чрезвычайного положения от платы за место в детском саду.
”Я знаю, что многие самоуправления уже сделали необходимые шаги, чтобы обеспечить в условиях чрезвычайного положения уход за детьми и горячую пищу для детей в малообеспеченных семьях. И эти самоуправления — хороший пример для остальных. В нынешнее сложное время важно держаться вместе и обеспечить семьям чувство уверенности, а детям — достойное проживание. Я очень надеюсь на сотрудничество всех самоуправлений Эстонии в деле поддержки семей с детьми,” — заявила министр Рийна Солман.
”При переходе на дистанционное обучение многие дети из малообеспеченных семей всё же лишились своего единственного горячего обеда в день. Чтобы обеспечить полноценное питание и этим детям, городские и волостные управы должны организовать доставку школьного обеда на дом ,” — отметила министр.
Министр народонаселения отвечает за формирование политики в сфере народонаселения и семьи, за координацию связанных с населением действий, за развитие гражданского общества, а также ведает вопросами религии. Цель этой должности — обеспечить стабильность и развитие народонаселения. Рийна Солман является министром народонаселения с 29 апреля 2019 года.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Эксперты выяснили, какая группа крови больше подвержена COVID-19
Главный пульмонолог РФ осмелился рассказать правду о COVID-19
Мясников назвал точный срок, когда оборвется эпидемия covid в РФ
Роспотребнадзор призывал россиян принимать душ не более 5 минут