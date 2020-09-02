Министр предлагает оплачивать компенсации по больничному листу со второго дня

Министр социальных дел предложит правительству обсудить несколько вариантов.

Первый — временный, по аналогии с весенним планом, когда государство в течение двух месяцев в самый разгар первой волны коронавируса в виде исключения оплачивало больничный с первого по третий день, что обошлось примерно в 7 миллионов евро. Второй — выделить инфекционные заболевания в отдельную группу и делать преференции заболевшим, оплачивая больничный с первого или со второго дня, что может обойтись в несколько миллионов евро.

Впрочем, Танель Кийк заявил, что систему нужно менять целиком и перестать выплачивать всем работникам компенсацию за больничный лист только с четвертого дня.

"Система может быть изменена с ноября. В любом случае цель — внедрить изменения в осенне-зимний период, когда люди чаще болеют, в том числе и подхватывают различные вирусы", — добавил Кийк.

Работодатели с такой идеей не согласны, ведь основная нагрузка по-прежнему будет возложена на них.