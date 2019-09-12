Министр планирует направить 100 миллионов на возвращение людей в село

"Для покупки земли фонду MES (Maaelu Edendamise Sihtasutus) необходимо изменение закона, денег напрямую из госбюджета не выделят", — отметил Март Ярвик.

"Мы составляем базу данных о том, где в местных самоуправлениях есть земли где, возможно, какой-то старый хутор, где есть как земля, так и лес для желающих купить или взять в аренду".

Пока неизвестно, сколько желающих переехать в деревню можно будет поддержать. "Участки земли могут быть разного размера и стоимости. Прогнозировать сложно", — сказал Ярвик.

Фонд развития сельской жизни (MES) создан для поддержки предпринимательства в сельских регионах.