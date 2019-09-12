12.09.2019, 20:48

Министр планирует направить 100 миллионов на возвращение людей в село

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rus.delfi.ee
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Vaba mikrofon
Vaba mikrofonFoto: Tiit Blaat

Министр сельской жизни Март Ярвик (EKRE) планирует направить Фонду развития сельской жизни (MES) 100 млн евро, чтобы поддержать переезд людей в деревню: за 50 млн евро фонд купит земли, которые будет сдавать в аренду или продаст поселенцам, а еще 50 млн пойдут на кредиты поселенцам.

"Для покупки земли фонду MES (Maaelu Edendamise Sihtasutus) необходимо изменение закона, денег напрямую из госбюджета не выделят", — отметил Март Ярвик.

"Мы составляем базу данных о том, где в местных самоуправлениях есть земли где, возможно, какой-то старый хутор, где есть как земля, так и лес для желающих купить или взять в аренду".

Пока неизвестно, сколько желающих переехать в деревню можно будет поддержать. "Участки земли могут быть разного размера и стоимости. Прогнозировать сложно", — сказал Ярвик.

Фонд развития сельской жизни (MES) создан для поддержки предпринимательства в сельских регионах.

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