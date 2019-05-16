Министр от EKRE объединит три отдела и сократит трех чиновников

Согласно предложению министра, отдел бюджета и планирования объединят с отделом внешнего финансирования, назвав новое структурное подразделение отделом бюджета и стратегии, сообщил в четверг новостной портал ERR.ee.

Кроме того, в один отдел объединят такие функции, как планирование внешних средств, координация реализации проектов и мер, стратегическое планирование в сфере ответственности министерства и составление смет. Это позволит перевести стратегическое планирование и составление смет самого министерства и подведомственных ему учреждений на единую основу, сообщили в ведомстве.

По словам Рене Кокка, сокращение чиновников сэкономит министерству 110 000 евро в год.