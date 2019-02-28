Министр опроверг версию о том, что в Вируском пехотном батальоне русские терроризируют эстонцев

Об этом он сообщил в своем ответе на письменный запрос Мартина Хельме, с содержанием которого в четверг, 28 февраля, ознакомился rus.err.ee.

По словам Луйка, в своем запросе на тему ситуации в Вируском уездном батальоне депутат Рийгикогу привел ряд обобщенных утверждений, которые в случае их подтверждения являлись бы полностью недопустимыми действиями в Силах обороны.

"Тем не менее, я могу подтвердить, что слухи, которые до вас дошли, по большей части не соответствуют действительности", — подчеркнул Юри Луйк.

12 февраля Хельме обратился к Луйку с письмом, в котором написал следующее: "До меня дошла информация, что в Вируском пехотном батальоне наблюдается неповиновение со стороны русскоязычных солдат и террор на национальной почве в отношении эстонских срочников. Говорящие на русском языке срочники находятся там в большинстве. Они преимущественно отказываются говорить на эстонском как со своими сослуживцами, так и с лицами более высокого ранга. Во время исполнения эстонского гимна они громко поют российский гимн и терроризируют находящихся в меньшинстве эстонских парней. Были и случаи прямого насилия. Недавно произошел крайне прискорбный инцидент, когда 16 русских парней в прямом смысле этого слова избили одного эстонского парня, так что тот оказался в больнице".