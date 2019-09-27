Министр окружающей среды представил обзор целей Эстонии по климату

Председатель комиссии Аннели Отт отметила, что к настоящему моменту в комиссии прошло три слушания. ”Свое видение достижения углеродного нейтралитета в Эстонии нам представили эксперты, предприниматели и представители Министерства окружающей среды. Полученный обзор позволят утверждать, что совместно с другими государствами-членами ЕС Эстония активно ищет возможности сделать цели по климату на 2050 год еще более амбициозными и договориться о способах их достижения”, — сказала Отт. Председатель добавила, что правительство также запланировало обсуждение анализа повышения амбиций Эстонии в области климата на 3 октября. Решение, вынесенное по его итогам, будет и в дальнейшем обсуждаться в комиссиях Рийгикогу.

Заместитель председателя комиссии Рийна Сиккут сказала, что Эстонии требуется четкий план достижения целей по климату, оговоренный со всеми заинтересованными сторонами. ”Международные соглашения и высокая стоимость квоты выбросов углекислого газа будут в любом случае. Помимо энергетики, в рамках внутригосударственных обсуждений Рийгикогу мог бы сосредоточиться на мерах в сельском хозяйстве, транспорте, лесоводстве и жилищном хозяйстве. Необходимо учитывать социально-экономическое влияние всех изменений”, — подчеркнула Сиккут.