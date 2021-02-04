Министр образования: учителей вакцинируют от коронавируса в приоритетном порядке, начнем в середине февраля

Керсна указала, что у нас в общей сложности примерно 26 000 учителей. "В программу вакцинации входят и преподаватели кружков по интересам", — добавила Керсна.

По ее словам, учителей важно вакцинировать и потому, что дети тогда получат более стабильную учебную среду.

❗️ÕPETAJATE VAKTSINEERIMINE❗️ Alustame haridusvaldkonna töötajate vaktsineerimise ettevalmistamist ning juba veebruari... Posted by Liina Kersna on Neljapäev, 4. veebruar 2021

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!