04.02.2021, 11:54

Министр образования: учителей вакцинируют от коронавируса в приоритетном порядке, начнем в середине февраля

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COVID-19 vaktsineerimine Tallinnas
COVID-19 vaktsineerimine TallinnasFoto: Rauno Volmar

Начнем подготовку к вакцинации работников сферы образования и уже в середине февраля — реальную вакцинацию, сообщила министр образования и науки Лийна Керсна в Facebook.

Керсна указала, что у нас в общей сложности примерно 26 000 учителей. "В программу вакцинации входят и преподаватели кружков по интересам", — добавила Керсна.

По ее словам, учителей важно вакцинировать и потому, что дети тогда получат более стабильную учебную среду.

❗️ÕPETAJATE VAKTSINEERIMINE❗️ Alustame haridusvaldkonna töötajate vaktsineerimise ettevalmistamist ning juba veebruari...

Posted by Liina Kersna on Neljapäev, 4. veebruar 2021

Коронавирус SARS-CoV-2

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