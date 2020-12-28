Министр образования планирует оставить половину учеников Харьюмаа и Ида-Вирумаа дома

Правительство и научный совет вновь соберутся во вторник, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в Эстонии. Министр образования и науки Яак Ааб планирует сделать предложение, согласно которому после окончания школьных каникул могли бы вернуться в школы ученики первых-четвертых классов, а также выпускных 9-х и 12-х классов.
Предполагается, что ученики остальных классов будут учиться дистанционно.
"Но если число инфицированных в ближайшее время резко возрастет, то, конечно, придется рассмотреть более жесткий подход. В любом случае решение о необходимости дополнительных ограничений нужно будет принимать не позже 7 января".
Зимние школьные каникулы заканчиваются в общеобразовательных школах 10 января.
Как известно, 9 декабря правительство приняло решение, что с 14 декабря из-за распространения коронавируса закрываются все учебные заведения: общеобразовательные школы, профессиональные училища, прикладные вузы и университеты.
Контактное обучение в настоящий момент проходит только для учеников с особыми потребностями и в форме персональных консультаций. Остальные учебные заведения могут использовать дистанционную форму обучения.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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