Министр образования планирует оставить половину учеников Харьюмаа и Ида-Вирумаа дома

Правительство и научный совет вновь соберутся во вторник, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в Эстонии. Министр образования и науки Яак Ааб планирует сделать предложение, согласно которому после окончания школьных каникул могли бы вернуться в школы ученики первых-четвертых классов, а также выпускных 9-х и 12-х классов.

Предполагается, что ученики остальных классов будут учиться дистанционно.

"Но если число инфицированных в ближайшее время резко возрастет, то, конечно, придется рассмотреть более жесткий подход. В любом случае решение о необходимости дополнительных ограничений нужно будет принимать не позже 7 января".

Зимние школьные каникулы заканчиваются в общеобразовательных школах 10 января.

Как известно, 9 декабря правительство приняло решение, что с 14 декабря из-за распространения коронавируса закрываются все учебные заведения: общеобразовательные школы, профессиональные училища, прикладные вузы и университеты.

Контактное обучение в настоящий момент проходит только для учеников с особыми потребностями и в форме персональных консультаций. Остальные учебные заведения могут использовать дистанционную форму обучения.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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