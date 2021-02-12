Министр образования: нет причины закрывать школы по всей Эстонии

”Таким образом нам удается держать вирус под контролем”, — сказала она.

Она добавила, что сами по себе цифры по заболеваемости не большие в виду быстрой реакции на возникновение очагов и переводе близких контактов на дистанционное обучение.

Керсна сказала, что при принятии решений правительство принимает во внимание рекомендации научного совета. По словам министра, научный совет предложений по закрытию школ правительству не делал. Причем, насколько ей известно, пока научный совет и не планирует выдвигать подобное предложение, но точно станет ясно в понедельник после собрания совета.

За последнюю неделю резко увеличилось число заболевших коронавирусом среди детей 10-19 лет. По словам медицинского руководителя чрезвычайной ситуации кризисного штаба Департамента здоровья Урмаса Суле, если мы хотим снизить заболеваемость среди несовершеннолетних, то должны закрыть школы. Но в то же время он признает, что это невозможно. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!