Министр образования и науки ушел на самоизоляцию
В понедельник, 14 декабря, министр образования и науки Яак Ааб контактировал на работе с человеком, у которого во вторник был диагностирован коронавирус, пишет rus.err.
В понедельник, 14 декабря, министр образования и науки Яак Ааб контактировал на работе с человеком, у которого во вторник был диагностирован коронавирус, пишет rus.err.
Министерство оповестило о случившемся Департамент здоровья. Согласно инструкциям департамента, Яак Ааб как близкоконтактный был отправлен в самоизоляцию на десять дней и при первой возможности сдаст анализ на коронавирус. Состояние здоровья министра - хорошее, передает пресс-служба министерства.
Все личные встречи с министром, запланированные на эту неделю, отменены. Встречи и конференции, которые можно организовать виртуально, пройдут дистанционно.
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