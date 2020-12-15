15.12.2020, 17:31

Министр образования и науки ушел на самоизоляцию


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"Kolmapäevane sõnum muutus neljapäevaks 180 kraadi," kirjeldas Haridustöötajate Liidu juht Reemo Voltri valitsuse kommunikatsiooni koolide sulgemise ümber.
"Kolmapäevane sõnum muutus neljapäevaks 180 kraadi," kirjeldas Haridustöötajate Liidu juht Reemo Voltri valitsuse kommunikatsiooni koolide sulgemise ümber.Foto: Kiur Kaasik

В понедельник, 14 декабря, министр образования и науки Яак Ааб контактировал на работе с человеком, у которого во вторник был диагностирован коронавирус, пишет rus.err.

Министерство оповестило о случившемся Департамент здоровья. Согласно инструкциям департамента, Яак Ааб как близкоконтактный был отправлен в самоизоляцию на десять дней и при первой возможности сдаст анализ на коронавирус. Состояние здоровья министра - хорошее, передает пресс-служба министерства.

Все личные встречи с министром, запланированные на эту неделю, отменены. Встречи и конференции, которые можно организовать виртуально, пройдут дистанционно.

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