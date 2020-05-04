Министр образования и науки: госэкзамены в этом году обязательными не будут

По словам министра образования и науки Майлис Репс, она рада, что предложение сделать в этом году условия окончания школы более гибкими, было одобрено. "Мы подробно обсудили этот вопрос с представителями родителей, учеников, учителей и содержателей школ и пришли к единому мнению, которое было согласовано с партнерами. В нынешней ситуации важно дать ученикам возможность выбора — сдавать госэкзамены или нет, сделать это сейчас или потом. И все же я призываю всех выпускников сдавать госэкзамены, так как в будущем это может понадобиться для дальнейшей учебы".
Выпускники, которые зарегистрировались на госэкзамены в этом году, смогут при желании сдать госэкзамены по эстонскому или эстонскому как второму языку, по математике, а также один международный экзамен по иностранному языку. Госэкзамены состоятся в конце мая-начале июня и результаты станут известны к 30 июня.
Даты госэкзаменов:
Эстонский язык (письменный) 29 мая 2020
Эстонский язык как второй язык (письменный) 1 июня 2020
Эстонский язык как второй язык (устный) 1 — 3 июня 2020
Математика — 5 июня 2020
Международно признанные экзамены по иностранному языку состоятся:
Немецкий язык Goethe-Zertifikat на уровни B1 и B2 — письменная и устная часть 08-11 июня 2020.
Английский язык Cambridge Assessment English C1 Advanced 12 — 22 июня (письменный экзамен — 20 июня 2020).
Международно признанных экзаменов по французскому и русскому языку в июне не будет. ЦУ Innove отправит дополнительную информацию о том, когда они состоятся, зарегистрировавшимся на экзамен ученикам отдельно.
В первом полугодии следующего учебного года будут организованы также дополнительные госэкзамены. Их смогут сдать ученики, не сдававшие экзамены весной, или же те, кто остался недоволен достигнутыми результатами.
Государственные экзамены будут организованы c соблюдением мер предосторожности и учетом ограничений, действующих на тот момент. ЦУ Innove отправит школам руководства по организации экзаменов.
Для того, чтобы двенадцатиклассники в этом году могли закончить гимназию, их оценки за школьную ступень должны быть по меньшей мере "удовлетворительно" или "зачет". Учебное исследование, практическая работа и школьный экзамен в этом году не являются условием для окончания школы. Педсовет школы имеет право решить, является ли сдача учебного исследования или практической работы и школьного экзамена возможным в условиях чрезвычайного положения. В случае, если школа решит, что это невозможно, то двенадцатиклассники их сдавать не должны.
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