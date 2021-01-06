06.01.2021, 07:19

Министр обратилась к приходам в связи с Рождеством и Крещением: каждая церковь может защитить своих прихожан


EST
Riina Solmani sõnul ei ole tema büroo kavandataval pereväärtuste edendamise kampaanial ja abielureferendumi kampaanial vähimatki pistmist.
Riina Solmani sõnul ei ole tema büroo kavandataval pereväärtuste edendamise kampaanial ja abielureferendumi kampaanial vähimatki pistmist.Foto: Priit Simson

Министр народонаселения Рийна Солман направила приходам, отмечающим Рождество по старому стилю, письмо, чтобы еще раз напомнить, насколько важно снизить риск заражения в открытых церквях и гарантировать во время праздников выполнение всех требований по препятствованию распространению вируса.

Уважаемые руководители церквей!

Желаю вам счастливого нового года и мирного наступающего по старому календарю Рождества! Надеюсь, что 2021 год будет для нас всех легче ушедшего. В тяжёлом 2020 году мы смогли в условиях угрожавшей людям опасности действовать сообща.

Я рада тому, что, невзирая на вызванные пандемией трудности, нам удалось понять: только ответственное поведение и соблюдение установленных требований помогут остановить распространение вируса. Каждая церковь может защитить своих прихожан от этой беды. Сегодня для этого нужно соблюдать инструкции Департамента здравоохранения и выполнять распоряжения правительства. Это необходимо делать как в наступающее Рождество Христово, так и в Крещение Господне (Богоявление).

Самые новые инструкции, касающиеся мер безопасности при проведении богослужений, прикреплены к данному электронному письму, с ними можно ознакомиться также на странице Департамента здравоохранения как на эстонском, так и на русском языке.

Я прошу вас, руководителей церквей, обеспечить доступность этих инструкций как на русскоязычных, так и на эстонских интернет-страницах ваших церквей и приходов, и выражаю признательность за ответственное отношение всем, кто это уже сделал. С учётом нынешней эпидемиологической ситуации инструкции должны быть размещены на ваших сайтах на видном месте, на переднем плане. Пожалуйста, не дайте им затеряться в потоке новостей.

В ряде соседних стран сложившаяся ситуация вынудила власти ввести куда более строгие меры. К сожалению, такое развитие событий в случае усиления пандемии не исключено и в Эстонии, если учёные и правительство будут вынуждены установить более строгие ограничения, чтобы защитить здоровье и жизнь наших людей и сохранить работоспособность системы здравоохранения.

Действуя сообща и ответственно, мы сможем успешнее противостоять коронавирусу, а я в свою очередь смогу и в дальнейшем отстаивать в правительстве возможность не закрывать церкви, где в трудное время люди обретают духовную поддержку, покой и надежду. Чтобы двери храмов были открыты.

Желаю нам всем в наступившем году терпения, стойкости и взаимопонимания.

Читайте также: