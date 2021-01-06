Министр обратилась к приходам в связи с Рождеством и Крещением: каждая церковь может защитить своих прихожан

Уважаемые руководители церквей!

Желаю вам счастливого нового года и мирного наступающего по старому календарю Рождества! Надеюсь, что 2021 год будет для нас всех легче ушедшего. В тяжёлом 2020 году мы смогли в условиях угрожавшей людям опасности действовать сообща.

Я рада тому, что, невзирая на вызванные пандемией трудности, нам удалось понять: только ответственное поведение и соблюдение установленных требований помогут остановить распространение вируса. Каждая церковь может защитить своих прихожан от этой беды. Сегодня для этого нужно соблюдать инструкции Департамента здравоохранения и выполнять распоряжения правительства. Это необходимо делать как в наступающее Рождество Христово, так и в Крещение Господне (Богоявление).

Самые новые инструкции, касающиеся мер безопасности при проведении богослужений, прикреплены к данному электронному письму, с ними можно ознакомиться также на странице Департамента здравоохранения как на эстонском, так и на русском языке.

Я прошу вас, руководителей церквей, обеспечить доступность этих инструкций как на русскоязычных, так и на эстонских интернет-страницах ваших церквей и приходов, и выражаю признательность за ответственное отношение всем, кто это уже сделал. С учётом нынешней эпидемиологической ситуации инструкции должны быть размещены на ваших сайтах на видном месте, на переднем плане. Пожалуйста, не дайте им затеряться в потоке новостей.

В ряде соседних стран сложившаяся ситуация вынудила власти ввести куда более строгие меры. К сожалению, такое развитие событий в случае усиления пандемии не исключено и в Эстонии, если учёные и правительство будут вынуждены установить более строгие ограничения, чтобы защитить здоровье и жизнь наших людей и сохранить работоспособность системы здравоохранения.

Действуя сообща и ответственно, мы сможем успешнее противостоять коронавирусу, а я в свою очередь смогу и в дальнейшем отстаивать в правительстве возможность не закрывать церкви, где в трудное время люди обретают духовную поддержку, покой и надежду. Чтобы двери храмов были открыты.