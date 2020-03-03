Министр обороны Юри Луйк: Россия уже годами отрабатывает военный конфликт с НАТО

На встрече Юри Луйка и министра военно-воздушных сил Барбары Баррет речь шла о критической роли воздушного пространства и противовоздушной обороны в защите Балтийского региона. Луйк подчеркнул, что поддержка США в развитии противовоздушной обороны Балтийского региона оценивается высоко и добавил, что страны Балтии тесно сотрудничают в поиске наилучшего решения.

Министр обороны пригласил военно-воздушные силы США использовать воздушное пространство Эстонии для проведения различных учений, чтобы практиковаться в проведении различных планов обороны и увеличить способность сотрудничества между США и государствами Балтии. Министр обороны Юри Луйк обозначил важность миссии воздушной безопасности НАТО в мирное время, но подчеркнул необходимость выработки четкого плана перехода от воздушной безопасности к противовоздушной обороне.

”Мы тесно сотрудничаем со своими коллегами из стран Балтии и Польши, чтобы обеспечить лучшую осведомленность о воздушном пространстве в регионе и предварительном предупреждении”, — заявил министр обороны на встрече и привел в качестве примера открытый в начале этого года в Таллинне Центр управления воздушными операциям, обеспечивающий непрерывную деятельность мониторинга и контроля воздушного пространства.