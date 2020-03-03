Министр обороны Юри Луйк: Россия уже годами отрабатывает военный конфликт с НАТО

Министр обороны Юри Луйк в ходе визита в США встречается сегодня с министром обороны США Марком Эспером. Вчера состоялись встречи с комендующими армией и военно-воздушных сил, эстонский министр принял участие в состоявшейся в Брукингском информационно-аналитическом центре беседе на тему России. Запланированы также встречи с заместителем министра иностранных дел Стивеном Биганом и членами Сената и Палаты представителей.
На встрече Юри Луйка и министра военно-воздушных сил Барбары Баррет речь шла о критической роли воздушного пространства и противовоздушной обороны в защите Балтийского региона. Луйк подчеркнул, что поддержка США в развитии противовоздушной обороны Балтийского региона оценивается высоко и добавил, что страны Балтии тесно сотрудничают в поиске наилучшего решения.
Министр обороны пригласил военно-воздушные силы США использовать воздушное пространство Эстонии для проведения различных учений, чтобы практиковаться в проведении различных планов обороны и увеличить способность сотрудничества между США и государствами Балтии. Министр обороны Юри Луйк обозначил важность миссии воздушной безопасности НАТО в мирное время, но подчеркнул необходимость выработки четкого плана перехода от воздушной безопасности к противовоздушной обороне.
”Мы тесно сотрудничаем со своими коллегами из стран Балтии и Польши, чтобы обеспечить лучшую осведомленность о воздушном пространстве в регионе и предварительном предупреждении”, — заявил министр обороны на встрече и привел в качестве примера открытый в начале этого года в Таллинне Центр управления воздушными операциям, обеспечивающий непрерывную деятельность мониторинга и контроля воздушного пространства.
Важной темой в разговоре с министром Армии США Райаном Маккарти были военные учения в Европе. ”Проводимые под командованием США учения Defender-Europe 2020 являются хорошим примером учений, в ходе которых практикуется переброска дополнительных сил в Европу. Вместе с тем это также предоставит странам Балтии возможность поупражняться в работе региональных структур управления через созданную в прошлом году совместно с Данией и Латвией Северную дивизию”, подчеркнул Луйк.
В ходе встречи, состоявшейся в Брукингском информационно-аналитическом центре, министр обороны Луйк сосредоточил в основном внимание на угрозе со стороны России, важности трансатлантических отношений и деятельности НАТО по укреплению обороны и позиции запугивания. ”Россия годами модернизирует свои вооруженные силы и уже в течение нескольких лет в ходе учений практикует военный конфликт с НАТО”, сказал Луйк. ”При этом важно, чтобы в центре внимания НАТО были военная готовность, развитие потенциала и готовность укрепить силы союзников дополнительными войсками”, добавил министр обороны.
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