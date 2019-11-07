Министр обороны Юри Луйк наградил медалями участвовавших в миссии эстонских солдат

”Тот факт, что сегодня в этом зале собрались солдаты, которые защищали интересы родины в пяти различных регионах, показывает, что как сегодня, так и в будущем мы будем лицом к лицу сталкиваться с различными угрозами безопасности, противостоять которым мы будем должны с оружием в руках вместе со своими друзьями и союзниками”, — заявил Луйк.

По словам министра обороны, участие в миссиях основано на совместной ответственности и общих ценностях, а в более широком смысле — на принадлежности к общему пространству безопасности.

”Я очень рад возможности поблагодарить вас от всего сердца за образцовую службу”, — сказал Луйк и добавил, что эстонские военнослужащие являются нашими лучшими посланниками в деле поддержания крепких союзнических отношений с нашими близкими друзьями.

”Именно реальное боевое взаимодействие, когда мы вместе с нашими хорошими друзьями и союзниками разбираемся в обстановке и соответствующим образом реагируем, является ярчайшим примером крепких и функционирующих союзнических отношений”, — считает министр обороны.

Луйк сказал, что наши страны-партнеры по НАТО, Европейскому союзу и ООН очень высоко ценят профессионализм эстонских солдат. ”И это не пустые слова похвалы, а выражение уважения и благодарности со стороны экспертов”, — отметил он.

Луйк также поблагодарил родственников и близких военнослужащих. ”Без надежной домашней поддержки и знания того, что с семьей все в порядке, долгое отсутствие сильно бы воздействовало на нервы и было бы изнурительным”, — сказал Луйк.