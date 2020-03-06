Министр обороны Юри Луйк: Евросоюз должен поддерживать военную мобильность

Европейский союз должен поддерживать развитие военной мобильности, увеличивая таким образом возможности как европейских стран, так и стратегических партнеров для быстрой и беспрепятственной переброски войск.
”Весной этого года США организуют масштабные учения Defender 2020, в ходе которых через Атлантический океан в Европу будет переброшено более 20 000 военнослужащих, — сказал Луйк. — Это хороший способ для выявления узких мест в военной мобильности, и Европа должна внести свой вклад в их устранение”.”
Министры обороны ЕС обсудили в Загребе реальное состояние оборонной политики Европейского союза, в том числе операции ЕС в Мали и центральной части Средиземного моря, необходимость увеличения возможностей ЕС и укрепления отношений со стратегическими партнерами, оборонные инициативы во время переговоров по плану бюджета ЕС, а также стратегический обзор постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO).
Это была первая встреча, которой руководил новый верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борелль.
В качестве периферийной встречи министр обороны встретился с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретоном, который отвечает и за недавно созданный Генеральный директорат по вопросам обороны промышленности и космоса. Министр и комиссар подчеркнули возможности ЕС в оказании поддержки развитию инновационного и высокотехнологичного потенциала.
Также состоялась встреча министров обороны Европейской народной партии (ЕНП) во главе с министром обороны Луйком, в которой также приняли участие министры обороны Австрии, Хорватии, Нидерландов, Греции, Кипра, Румынии и Германии.
На встрече обсуждалась необходимость увеличения финансирования оборонного сотрудничества в следующем бюджете ЕС, военная мобильности и гибридные угрозы.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
У умерших в Москве шахматистов из Украины найдены следы от уколов
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника
Что обязательно нужно сделать в Прощеное воскресенье
Почему не стоит стелить ламинат на кухне