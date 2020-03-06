Министр обороны Юри Луйк: Евросоюз должен поддерживать военную мобильность

Это была первая встреча, которой руководил новый верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борелль.

В качестве периферийной встречи министр обороны встретился с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретоном, который отвечает и за недавно созданный Генеральный директорат по вопросам обороны промышленности и космоса. Министр и комиссар подчеркнули возможности ЕС в оказании поддержки развитию инновационного и высокотехнологичного потенциала.

Также состоялась встреча министров обороны Европейской народной партии (ЕНП) во главе с министром обороны Луйком, в которой также приняли участие министры обороны Австрии, Хорватии, Нидерландов, Греции, Кипра, Румынии и Германии.

На встрече обсуждалась необходимость увеличения финансирования оборонного сотрудничества в следующем бюджете ЕС, военная мобильности и гибридные угрозы.

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