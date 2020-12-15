Министр обороны: Великобритания готова увеличить свое военное присутствие в Эстонии

Стороны также обсудили будущее миссии в Афганистане, где эстонские солдаты действуют в подразделении сил безопасности Кабула под руководством Великобритании. Mинистры обороны посетят военнослужащих Эстонии и Великобритании, базирующихся в военном городке Тапа.

”Соединенное королевство является одним из важнейших союзников для Эстонии, с которым у нас совершенно одинаковый взгляд на исходящие со стороны России угрозы для безопасности Европы. Это подтверждают как сегодняшняя встреча, так и более 800 солдат Соединенного королевства, круглый год находящихся в Эстонии. Мы за этот вклад очень благодарны”, — сказал после встречи министр обороны Луйк.

Министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес подтвердил, что эстонско-британское сотрудничество в области обороны началось 102 года назад во время Эстонской освободительной войны и Великобритания готова вносить свой вклад в безопасность нашего региона столько, сколько необходимо, включая сохранение своего батальона в боевой группе НАТО.

Министр обороны Луйк приветствовал недавнее решение правительства Великобритании увеличить инвестиции в оборону и выразил надежду, что примеру Эстонии и Великобритании последуют и другие государства НАТО.

Уоллес со своей стороны сказал, что решение его страны выйти из Европейского союза не уменьшает вклад Великобритании в региональную безопасность, и в соответствии с новой оборонной стратегией Соединенного королевства можно ожидать более крупное и мощное присутствие войск Великобритании как в Эстонии, так и в мире. Министр обороны Луйк подчеркнул, что Brexit не вызывает тревоги в сфере оборонного сотрудничества и пребывание батальона Соединенного королевства тому лучшее подтверждение.

Главы военных ведомств обсудили на встрече также вопросы региональной безопасности, сотрудничества в Северной группе в рамках совместных экспедиционных войск (Joint Expeditionary Force, или JEF) и вопросы киберпространства.

Сегодня министры обороны посетят базирующуюся в городе Тапа боевую группу НАТО, в состав которой входят военнослужащие Великобритании и Дании. В следующем году датчан сменит рота французов.