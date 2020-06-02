Министр обороны предлагает не менять главу Департамента внешней разведки

Министр обороны Луйк отметил, что за пятилетний срок своей службы Микк Марран успешно справился с работой и проявил себя как профессионал высокого уровня, так и как хороший руководитель.

Деятельность Маррана хорошо известна членам правительственного комитета по безопасности. Луйк добавил, что он рад тому, что Марран согласился остаться на второй срок, поскольку сфера разведки является очень деликатной, а цели у нее долгосрочные.

”Международное сотрудничество в этой сфере также основано на доверии и требует стабильности”, - отметил Луйк.

После того, как комиссия даст свою оценку, министр обороны представит кандидатуру Микка Маррана правительству республики.

До того, как занять пост генерального директора Департамента внешней разведки, Микк Марран был канцлером Министерства обороны. Свою карьеру в Министерстве обороны он начал в 1999 году, Марран также руководил различными отделами министерства и был вице-канцлером по оборонным инвестициям. С 2006 по 2009 Марран был директором оборонной службы в постоянном представительстве Эстонии при НАТО.

Департамент внешней разведки является учреждением безопасности, входящим в сферу управления Министерства обороны, главная задача которого состоит в сборе, анализе и передаче информации по затрагивающим Эстонию внешним угрозам в сфере безопасности. Собранная Департаментом внешней разведки информация вносит значительный вклад в формирование государственной обороны и политики безопасности Эстонии. Департамент внешней разведки обеспечивает необходимое предварительное предупреждение об угрозах в отношении Эстонии.

Департамент внешней разведки также обеспечивает безопасную связь в засекреченных государственных сетях и проводит внешнюю контрразведку, чтобы защитить эстонских дипломатов и военнослужащих, несущих службу в зарубежных операциях. Кроме того, Департамент внешней разведки защищает переданную Эстонии засекреченную внешнюю информацию, выполняя задачи уполномоченного представителя государства в области безопасности. Для выполнения своих задач Департамент внешней разведки тесно сотрудничает как с партнерами в Эстонии, так и на международном уровне.