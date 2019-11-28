Министр обороны поблагодарил людей, внесших заметный вклад в государственную оборону

Министр обороны Юри Луйк отметил в своей речи, что для государственной обороны Эстонии этот год был очень напряженным, и, в то же время, потребовал от нас ответа на серьезные вызовы.

”Позвольте мне искренне поблагодарить вас за службу и заслуги. Я очень надеюсь, что чувство благодарности и уважение коллег станут для вас хорошим стимулом для дальнейшего развития и поддержки государственной обороны”, — сказал Луйк.

Среди 70 награжденных было много тех, кто внес свой вклад в развитие и преподавание государственной обороны”, — как учителей, так и преподавателей данной учебной дисциплины. Высшая награда — Крест за заслуги 2-го класса Министерства обороны — была вручена Реэлике Семеновой за составление нового учебника по государственной обороне, а также за превращение этой дисциплины в один из самых популярных факультативных предметов.

”Примерно в 80 процентах гимназий и 70 процентах профессионально-технических училищ преподается государственная оборона. Эти показатели не приходят сами собой. За ними стоят годы последовательной работы”, — заметил министр обороны Луйк.

Крест за заслуги 3-го класса был вручен четырем преподавателям, одним из которых был Олави Янес, удостоившийся этого знака отличия за долговременный и выдающийся вклад в развитие Балтийского оборонного колледжа и продвижение преподавания военного права.