Министр обороны обсудил в Ираке ситуацию в Сирии

Вчера министр обороны Юри Луйк встретился с министром обороны Ирака Наджой Аль-Шаммари, командующими военными операциями НАТО и США, а также с находящимися в Ираке эстонскими военнослужащими.
По словам Луйка, Силы обороны Эстонии пользуются заметным преимуществом в обучении Вооруженных сил и Пограничной службы Ирака, поскольку у нас есть опыт восстановления вооруженных сил практически с нуля. ”Вооруженным силам Ирака еще предстоит пройти долгий путь. Несмотря на это, в настоящее время они являются главной силой, которая сумела держать под контролем ИГИЛ”, — сказал Луйк.
Во время встречи с министром обороны Ирака обсуждалась изменившаяся ситуация с безопасностью в Сирии, и было признано, что освобождение заключенных игиловцев имело бы серьезные последствия для всего региона, включая Ирак.
Луйк также встретился с канадским генерал-майором Дэни Фортином, командующим миссией НАТО в Ираке, и с английским генерал-майором Джеральдом Стриклендом — заместителем командующего операцией США Inherent Resolve, а также с участвующим в операции эстонским контингентом, чтобы получить представление об их службе.
По словам министра обороны, участие резервистов в начавшемся сегодня дополнительном учебном сборе столь же важно, как и участие в международных военных операциях военнослужащих, состоящих на действительной службе.
Эстония участвует в международной военной операции Inherent Resolve под командованием Соединенных Штатов Америки в составе группы инструкторов из шести человек и одного старшего офицера, входящей в многонациональную военно-стратегической группу, консультирующую министерства и силы безопасности Ирака.
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