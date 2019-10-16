Министр обороны обсудил в Ираке ситуацию в Сирии

По словам Луйка, Силы обороны Эстонии пользуются заметным преимуществом в обучении Вооруженных сил и Пограничной службы Ирака, поскольку у нас есть опыт восстановления вооруженных сил практически с нуля. ”Вооруженным силам Ирака еще предстоит пройти долгий путь. Несмотря на это, в настоящее время они являются главной силой, которая сумела держать под контролем ИГИЛ”, — сказал Луйк.

Во время встречи с министром обороны Ирака обсуждалась изменившаяся ситуация с безопасностью в Сирии, и было признано, что освобождение заключенных игиловцев имело бы серьезные последствия для всего региона, включая Ирак.

Луйк также встретился с канадским генерал-майором Дэни Фортином, командующим миссией НАТО в Ираке, и с английским генерал-майором Джеральдом Стриклендом — заместителем командующего операцией США Inherent Resolve, а также с участвующим в операции эстонским контингентом, чтобы получить представление об их службе.

По словам министра обороны, участие резервистов в начавшемся сегодня дополнительном учебном сборе столь же важно, как и участие в международных военных операциях военнослужащих, состоящих на действительной службе.