Министр обороны Луйк: встреча президентов Эстонии и России будет сложной

"Понятно, что встреча с главой российского государства так или иначе будет трудной", — сказал Луйк в интервью ERR, — "С другой стороны, неизвестно и то, о чем будут говорить".

"Понятно, что Россия тоже придет на переговоры со своей повесткой дня. Для российской дипломатии характерна большая содержательность и инертность. Такого, что просто попьют чай, не будет. Российская сторона всегда очень хорошо подготовлена ​​и готова вдаваться в детали, когда поднимает некоторые вопросы", — подчеркнул Луйк.

Если Эстония, согласно общей позиции Европейского союза, непременно упомянет тему Украины, то и в Москве есть неудобные темы для Эстонии: б

удет, несомненно, говориться о положении русскоязычных в Эстонии, и, по оценкам Луйка, одной из тем может быть отсоединение стран Балтии от российской электросети и подключение к континентальной европейской сети.