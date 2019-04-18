Министр обороны Луйк: встреча президентов Эстонии и России будет сложной

Встреча президента Эстонии Керсти Кальюлайда с главой российского государства Владимиром Путиным в четверг, 18 апреля, безусловно, будет сложной, считает министр обороны и бывший посол в России Юри Луйк.
"Понятно, что встреча с главой российского государства так или иначе будет трудной", — сказал Луйк в интервью ERR, — "С другой стороны, неизвестно и то, о чем будут говорить".
"Понятно, что Россия тоже придет на переговоры со своей повесткой дня. Для российской дипломатии характерна большая содержательность и инертность. Такого, что просто попьют чай, не будет. Российская сторона всегда очень хорошо подготовлена и готова вдаваться в детали, когда поднимает некоторые вопросы", — подчеркнул Луйк.
Если Эстония, согласно общей позиции Европейского союза, непременно упомянет тему Украины, то и в Москве есть неудобные темы для Эстонии: б
удет, несомненно, говориться о положении русскоязычных в Эстонии, и, по оценкам Луйка, одной из тем может быть отсоединение стран Балтии от российской электросети и подключение к континентальной европейской сети.
В то же время эстонская делегация должна учитывать, что российская сторона будет обвинять ее, поскольку российская элита не считает введенные Западом санкции оправданными: "Хотя наша политика в отношении России оправдана, россияне этого не видят. В российской элите очень много разочарования. Общая точка зрения такова, что Запад объединился против них и оказывает давление, чтобы не дать России подняться с колен".