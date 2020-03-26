Министр обороны Луйк принял участие в церемонии памяти жертв мартовской депортации

Министр обороны Луйк отметил, что мы должны помнить и о самых горьких моментах в истории эстонского государства, чтобы осознать ценность своей родины, которую сегодня мы как бы само собой считаем своей и свободной.

”Нельзя забывать или замалчивать то, что почти четыре пятых всех депортированных были женщины и дети”, — сказал Луйк. Он добавил, что именно депортированные семьи хуторян помогали ”лесным братьям”, вследствие чего высылка хуторских семей нанесла ощутимый удар по вооруженному движению сопротивления.

”Лесным братьям было трудно действовать без полученных от сельских жителей продуктов и моральной поддержки”, — сказал Луйк. ”В действительности это означало уничтожение самоуверенного и национально настроенного крестьянского населения”, — добавил он.

По словам министра обороны, мы также должны отдать дань уважения павшим жертвами советского террора 801 офицерам действующей армии и вольнонаемным, большинство из которых также участвовали в Освободительной войне.

В результате проведенной 25–27 марта 1949 года советскими службами безопасности массовой депортации более 20 000 человек были вывезены из Эстонии в Северный Казахстан и Сибирь в Новосибирскую, Омскую и Иркутскую области, и в Красноярский край.

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