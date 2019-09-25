25.09.2019, 16:11

Министр обороны Луйк: очень важно, чтобы наши учения были как можно более приближены к реальному бою

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rus.delfi.ee
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Министр обороны Луйк: очень важно, чтобы наши учения были как можно более приближены к реальному бою
Kaitseministeerium

Министр обороны Юри Луйк и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Тод Д. Уолтерс встретились вчера в Балтийском колледже обороны в Тарту. Центральными темами обсуждения были коллективное сдерживание и оборонительная позиция в Балтийском регионе, а также готовность НАТО к обороне.

Министр обороны поблагодарил генерала Уолтерса за укрепление готовности НАТО к обороне и подчеркнул важность присутствия союзников в Эстонии и роль учений НАТО в обеспечении боеготовности.

”С нашей точки зрения очень важно, чтобы наши учения были как можно более приближены к реальному бою”, - заметил министр обороны Луйк. ”Со своей стороны мы готовы сделать все для дальнейшего повышения качества учений и эффективности оборонной деятельности Эстонии”.

Министр обороны подчеркнул, что Эстония поддерживает установку НАТО на борьбу со всеми военными угрозами, будь то с суши, моря или воздушного пространства, как в Евроатлантическом регионе, так и в странах Балтии.

Генерал Уолтерс и министр обороны Луйк придерживались общего мнения относительно того, что в дополнение к учениям НАТО союзнические государства могут также продемонстрировать свою готовность посредством других форматов сотрудничества, например, такого, как учения ”Baltic Protector”, прошедшие летом в рамках Объединенных экспедиционных сил (ОЭС).

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