Министр обороны Луйк обсудил с министром обороны Германии развитие ситуации в Беларуси и в связи с отравлением Навального

”Подчеркивая угрозу со стороны НАТО, Лукашенко пытается дать России возможность вмешаться и обвинить во внутренних проблемах фантомного врага, которого не существует.

В то же время Лукашенко начал новые внутригосударственные репрессии, которые теперь направлены в первую очередь против лидеров протестов”, — сказал Луйк на встрече.

Оба министра отметили, что главный вопрос заключается в том, как поддержать стремление белорусского народа к демократии. Министр обороны Германии сказала на встрече, что вопрос не в том, следует ли Беларуси взять курс на ЕС или нет, а в том, как поощрять в Беларуси демократические ценности.

В отношении отравления российского оппозиционера Алексея Навального министр обороны Луйк сказал, что это еще один печальный пример пренебрежительного отношения России к человеческим жизням и демократическим свободам.

Министр обороны Германии рассказала о состоянии Навального, который в минувшую субботу был доставлен в немецкий госпиталь. По мнению немецких врачей, сказала Крамп-Карренбауэр, факт отравления Навального абсолютно точен. В настоящее время эксперты пытаются определить, что это был за яд. В данный момент пока невозможно определить, сколь долгосрочные последствия отравления могут его сопровождать.

Министры также обсудили более общие вопросы безопасности в ЕС и НАТО в целом, а также двустороннее сотрудничество. Луйк поблагодарил Германию за вклад в оборону Балтийских стран и охрану воздушного пространства Эстонии.

ВВС Германии вскоре сменят французских летчиков в миссии ПВО в Балтийских странах, в рамках которой на следующей неделе германские истребители Eurofighter прибудут на авиабазу Эмари. Кроме того, военнослужащие Германии дислоцированы в Литве в составе боевой группы НАТО.

Министры обороны ЕС впервые после начала пандемии встречаются в Берлине в обычном формате, чтобы обсудить операции ЕС в Африке, будущее оборонной политики ЕС и актуальные темы в сфере безопасности, прежде всего обстановку в Беларуси, Мали и на Средиземном море.