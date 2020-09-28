Министр обороны Луйк обсудил с европейскими союзниками обстановку в Мали и Беларуси

По словам Луйка, Эстония довольна тем, как до сих пор осуществлялось оборонное сотрудничество стран в рамках ”Европейской инициативы военного вмешательства”, и крайне важно, чтобы министры обороны стран-членов продолжали сотрудничество в подобном формате и регулярно обсуждали ключевые проблемы, касающиеся европейской безопасности.

”Mы обсудили с коллегами ряд проблем, непосредственно касающихся европейской безопасности. Этих проблем много, однако мы сфокусировались на растущей кампании дезинформации со стороны России, событиях в Беларуси и Мали. Я рад, что страны единодушно считают необходимым срочно договориться о дополнительных санкциях ЕС в отношении Беларуси, и что они выразили поддержку народу Беларуси”, — сказал Луйк.

Цель ”Европейской инициативы военного вмешательства” — объединить европейские страны, которые разделяют общий образ мышления, придерживаются одинаковой позиции по угрожающим Европе рискам в сфере безопасности, обладают схожими стратегическими интересами и способны совместными усилиями проводить военные операции в любой точке мира.

На данный момент к инициированной Францией Европейской инициативе военного вмешательства присоединились Эстония, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Испания, Португалия, Бельгия, Финляндия, Швеция, Норвегия и Италия.