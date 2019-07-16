16.07.2019, 13:53

Министр обороны Луйк назвал новых командующих ВВС и силами специального назначения

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rus.delfi.ee
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Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse avamine
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse avamineFoto: Rauno Volmar

Министр обороны Юри Луйк подписал указы, согласно которым полковник Рауно Сирк становится новым командующим ВВС, а подполковник Маргус Куул — новым командующим силами специального назначения.

В течение последних трех лет полковник Рауно Сирк был директором Центра оборонных инвестиций. Ранее он был командиром авиабазы Эмари, начальником штаба ВВС и заместителем военного представителя Эстонии в штаб-квартире НАТО.

Сирк окончил Академию внутренней обороны Эстонии и Военный колледж ВВС США, а также прошел различные курсы по ВВС и управлению.

Подполковник Маргус Куул был заместителем командующего войск специального назначения Сил обороны, командующим группы специального назначения и командующим эстонским пехотным подразделением ESTPLA-12 в Ираке.

Окончил базовый курс в Объединенных учебных заведениях Сил обороны Эстонии и Военно-морской колледж США по специальности Спецоперации и ведение иррегулярных войн. Кроме того, он пополнял свои знания на различных курсах в области ведения иррегулярных войн, разведки и специальных операций.

Церемонии, на которых бывший командующий ВВС полковник Рийво Валге передаст управление полковнику Рауно Сирку, а командующий силами специального назначения полковник Рихо Юхтеги передаст управление подполковнику Маргусу Куулу, состоятся на этой неделе.

Полковник Валге заступит на должность начальника администрации Академии сил обороны, а полковник Юхтеги станет командиром Кайтселийта.

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