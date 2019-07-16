Министр обороны Луйк назвал новых командующих ВВС и силами специального назначения

В течение последних трех лет полковник Рауно Сирк был директором Центра оборонных инвестиций. Ранее он был командиром авиабазы Эмари, начальником штаба ВВС и заместителем военного представителя Эстонии в штаб-квартире НАТО.

Сирк окончил Академию внутренней обороны Эстонии и Военный колледж ВВС США, а также прошел различные курсы по ВВС и управлению.

Подполковник Маргус Куул был заместителем командующего войск специального назначения Сил обороны, командующим группы специального назначения и командующим эстонским пехотным подразделением ESTPLA-12 в Ираке.