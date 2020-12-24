Министр обороны Луйк наградил датских солдат-союзников медалями

Рота датчан получила от министра обороны медали миссии, на которых написаны слова ”NATO kaitsel” (в обороне НАТО), что символизирует вклад союзников в защиту Эстонии и всего альянса НАТО. На смену датскому подразделению поступит французский контингент, который привезет с собой тяжелую технику и танки Leclerc.

”Эстония и Дания — очень близкие союзники, история наших связей насчитывает более 1000 лет, и в следующем году мы будем отмечать 100-летие установления дипломатических отношений. Мы также не забудем о 200 датских добровольцах, которые пришли на помощь Эстонии в Освободительной войне”, — сказал министр обороны Луйк в своем обращении к союзникам.

Министр обороны Луйк добавил, что прошедший год ни для кого не был легким: ни для солдат-союзников в Эстонии, ни для их семей на родине. Тем не менее, распространение вируса не ослабило оборонные позиции НАТО и не повлияло на деятельность боевой группы в Эстонии.

С весны 2017 года безопасность Эстонии и НАТО обеспечивает боевая группа союзников, располагающаяся в Тапа в составе первой пехотной бригады. Ранее датчане участвовали в боевой группе НАТО в Эстонии в 2018 году, а также в миссии воздушной безопасности в странах Балтии с истребителями F-16.

В Освободительной войне помогали Эстонии около 3500 солдат-союзников из Северных стран, из которых около 210 солдат составляли датский контингент.