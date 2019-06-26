26.06.2019, 14:19

Министр обороны Луйк: Эстония является примером быстрой выдачи разрешений на ежегодные передвижения войск НАТО

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rus.delfi.ee
EST
Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen Eestis
Jüri LuikFoto: Ilmar Saabas

Вчера министр обороны Юри Луйк участвовал во встрече министров обороны стран Северной Европы, на которой среди прочего обсуждался прогресс, достигнутый в развитии военной мобильности.

По словам министра обороны Юри Луйка, развитие военной мобильности в Балтийском регионе по-прежнему остается одним из приоритетов Эстонии.

”Группа Северных стран состоит из соседей и близких союзников Эстонии. Мы поддерживаем решения, которые помогают устранить бюрократические препятствия для более быстрого и бесперебойного передвижения войск с целью обеспечения безопасности в регионе”, — отметил Луйк.

По словам министра обороны, Эстония является примером быстрой выдачи дипломатических разрешений и разрешений на ежегодные передвижения войск, например, летательных аппаратов НАТО и боевых подразделений союзников.

”Я надеюсь, что страны Северной группы послужат хорошим примером для других европейских стран в развитии военной мобильности”, — сказал Луик.

Кроме того, на встрече обсуждалась стратегическая роль Северной Атлантики в защите региона Балтийского моря и углубление сотрудничества в области стратегических коммуникаций.

В 2018 году в результате встреч министров обороны НАТО и Совета Европейского Союза по иностранным делам была достигнута договоренность относительно первостепенных обязательств в деле развития военной мобильности.

В 2017 году министры обороны стран Балтии подписали совместное коммюнике, в котором договорились о более быстром перемещении союзнических войск на местах, сократив время делопроизводства в части выдачи разрешений с 48 до 24 часов.

Группа Северных стран была создана в 2011 году с целью обсуждения важных для северных стран НАТО вопросов безопасности и обороны. Помимо Эстонии, в состав группы Северных стран входят Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Исландия, Латвия, Литва, Польша, Германия, Великобритания и Нидерланды.

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