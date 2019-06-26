Министр обороны Луйк: Эстония является примером быстрой выдачи разрешений на ежегодные передвижения войск НАТО

По словам министра обороны Юри Луйка, развитие военной мобильности в Балтийском регионе по-прежнему остается одним из приоритетов Эстонии.

”Группа Северных стран состоит из соседей и близких союзников Эстонии. Мы поддерживаем решения, которые помогают устранить бюрократические препятствия для более быстрого и бесперебойного передвижения войск с целью обеспечения безопасности в регионе”, — отметил Луйк.

По словам министра обороны, Эстония является примером быстрой выдачи дипломатических разрешений и разрешений на ежегодные передвижения войск, например, летательных аппаратов НАТО и боевых подразделений союзников.

”Я надеюсь, что страны Северной группы послужат хорошим примером для других европейских стран в развитии военной мобильности”, — сказал Луик.

Кроме того, на встрече обсуждалась стратегическая роль Северной Атлантики в защите региона Балтийского моря и углубление сотрудничества в области стратегических коммуникаций.

В 2018 году в результате встреч министров обороны НАТО и Совета Европейского Союза по иностранным делам была достигнута договоренность относительно первостепенных обязательств в деле развития военной мобильности.