20.11.2019, 18:00

Министр обороны Латвии — о словах Хельме: не слышал ни о каком плане B! Рано готовиться к похоронам НАТО

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Министр обороны Латвии — о словах Хельме: не слышал ни о каком плане B! Рано готовиться к похоронам НАТО
Foto: TOMS KALNINS, EPA/Scanpix

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс подтвердил Delfi, что Латвия не знает ни о каком плане B, о существовании которого говорил глава МВД Эстонии Март Хельме.

Хельме сказал в интервью Iltalehti, что Эстония совместно с Латвией и Литвой подготовят запасной план, так как на НАТО больше надеяться нельзя, блок находится в кризисе.

Пабрикс подтвердил Delfi, что Латвия не получила никаких предложений насчет составления подобного плана от какой-либо страны-члена НАТО. Он отметил, что сейчас идет разработка общих планов обороны стран Балтии, и проходит она в сотрудничестве с НАТО.

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Латвийский министр подчеркнул, что за всю свою историю НАТО постоянно изменялся, от чего альянс стал только сильнее.

"Еще рано готовиться к похоронам НАТО", — сказал он.

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