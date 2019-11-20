Министр обороны Латвии — о словах Хельме: не слышал ни о каком плане B! Рано готовиться к похоронам НАТО

Хельме сказал в интервью Iltalehti, что Эстония совместно с Латвией и Литвой подготовят запасной план, так как на НАТО больше надеяться нельзя, блок находится в кризисе.

Пабрикс подтвердил Delfi, что Латвия не получила никаких предложений насчет составления подобного плана от какой-либо страны-члена НАТО. Он отметил, что сейчас идет разработка общих планов обороны стран Балтии, и проходит она в сотрудничестве с НАТО.

Латвийский министр подчеркнул, что за всю свою историю НАТО постоянно изменялся, от чего альянс стал только сильнее.

"Еще рано готовиться к похоронам НАТО", — сказал он.