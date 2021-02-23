Министр обороны Лаанет: к учениям России нужно относиться крайне серьезно

На прошлой неделе Лаанет принял участие в виртуальной встрече министров обороны стран НАТО, на которой также присутствовал министр обороны США Ллойд Остин. "Создалось впечатление, что НАТО едино и рассматривает безопасность всех государств-союзников целостно. Основные угрозы на сегодня: Россия, находящаяся у власти российская администрация. И, конечно, стоит смотреть в сторону Китая, так как никто точно не знает, чего от него ждать", — поделился итогами встречи Лаанет.

По его словам, Китай далеко, но влияние страны не ограничивается военной силой: "Если говорить о единстве НАТО, то Китай вызывает обеспокоенность. Взять хотя бы дебаты относительно 5G. Таких точек соприкосновения несколько".

Китай к тому же может принять участие в российских учениях "Запад", и Лаанет убежден, что к учениям следует относиться крайне серьезно: "К запланированным на этот год учениям нужно отнестись очень серьезно. Они начнутся уже летом, и западный военный округ получит полномочия. Если посмотреть на готовность в западном военном округе выполнять приказы Кремля, то она существенно выше, чем, например, в южном округе. Для нас это свидетельствует о высоком риске".

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.