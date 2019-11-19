Министр обороны Эстонии считает слова Хельме абсурдом: плана В нет

"Такие разговоры абсурдны, они лишь подрывают единство НАТО и ослабляют политику устрашения. Каких доказательство действенности НАТО еще надо, если у нас в Тапа стоят британские и французские войска, и авиация союзников защищает наше воздушное пространство", — сказал министр обороны в своем заявлении.

"Все, что мы делаем с союзниками на двусторонней основе, базируется на нашем членстве в НАТО. Неужели мы думаем, что в воздушном пространстве Эстонии летал бы стратегический бомбардировщик В-52, если бы это не было бы частью коллективной обороны НАТО?" — задает риторический вопрос Луйк.

"В Эстонии министр внутренних дел не занимается планированием военной обороны страны. Те, кто занимается, знают, что наше направление — это укрепление НАТО, а не сеяние сомнений в сердцах наших друзей и врагов. Никакой альтернативы НАТО нет и не может быть".

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме сказал в интервью Iltalehti, что Эстония совместно с Латвией и Литвой подготовят запасной план, так как на НАТО больше надеяться нельзя, блок находится в кризисе.