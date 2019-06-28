Министр обороны Эстонии: поддерживаем решение США выйти из договора о ракетах. Его нарушила Россия

”Для Эстонии важно, чтобы продолжалось претворение в жизнь договоренностей глав государств, достигнутых на саммитах НАТО в Варшаве и Брюсселе”. Прежде всего это означает обновление планов обороны, а также касается вопросов противовоздушной обороны”, — считает министр обороны Луйк.
”Также важно увеличить расходы союзников на оборону для совместного распределения бремени, поскольку это позволит двигаться вперед, с одной стороны, укрепляя сдерживающую и оборонительную позицию, а с другой стороны, развивая силы и возможности для участия в операциях и миссиях НАТО. Эстония неизменно подтверждает, что выполняет оговоренные задачи, включая критерий 2%”.
Союзники по НАТО обсудили действия, последующие за выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то есть ДРСМД, в случае, если нарушившая договор Россия не примет решения вернуться к его исполнению. 2 августа истекает назначенный России срок возвращения к выполнению условий ДРСМД.
Министр обороны Луйк заявил, что союзники поддерживают решение США выйти из ДРСМД, нарушенный Россией.
”Нарушение Россией договора оказывает негативное влияние на европейскую безопасность, и поэтому мы обсудили с союзниками по НАТО оценки его воздействия и возможные контрмеры на случай, если Россия не вернется к выполнению договора”, — сказал Луйк.
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