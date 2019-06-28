28.06.2019, 21:51

Министр обороны Эстонии: поддерживаем решение США выйти из договора о ракетах. Его нарушила Россия

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rus.delfi.ee
EST
Министр обороны Эстонии: поддерживаем решение США выйти из договора о ракетах. Его нарушила Россия
kaitseministeerium.ee

Министр обороны Юри Луйк, участвовавший во встрече министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, заявил, что Североатлантический союз будет продолжать укреплять свою сдерживающую и оборонительную позицию.

”Для Эстонии важно, чтобы продолжалось претворение в жизнь договоренностей глав государств, достигнутых на саммитах НАТО в Варшаве и Брюсселе”. Прежде всего это означает обновление планов обороны, а также касается вопросов противовоздушной обороны”, — считает министр обороны Луйк.

”Также важно увеличить расходы союзников на оборону для совместного распределения бремени, поскольку это позволит двигаться вперед, с одной стороны, укрепляя сдерживающую и оборонительную позицию, а с другой стороны, развивая силы и возможности для участия в операциях и миссиях НАТО. Эстония неизменно подтверждает, что выполняет оговоренные задачи, включая критерий 2%”.

Союзники по НАТО обсудили действия, последующие за выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то есть ДРСМД, в случае, если нарушившая договор Россия не примет решения вернуться к его исполнению. 2 августа истекает назначенный России срок возвращения к выполнению условий ДРСМД.

Министр обороны Луйк заявил, что союзники поддерживают решение США выйти из ДРСМД, нарушенный Россией.

”Нарушение Россией договора оказывает негативное влияние на европейскую безопасность, и поэтому мы обсудили с союзниками по НАТО оценки его воздействия и возможные контрмеры на случай, если Россия не вернется к выполнению договора”, — сказал Луйк.

Отдельную сессию министры обороны союзнических стран посвятили Афганистану и будущему миссии НАТО ”Resolute Support” в связи с приближающимися выборами в Афганистане. В дискуссии также приняли участие министр обороны Афганистана, министры стран-партнеров и представители ООН и ЕС.

По словам министра обороны Луйка, на будущую роль НАТО в Афганистане влияют мирные переговоры, ведущиеся властями США и Афганистана с Талибаном.

”Эстония поддерживает общий принцип: идти на операцию вместе и завершать ее также вместе”, — заявил Луйк.

Состоялась также двусторонняя встреча министра обороны Луйка с министром обороны Франции Флоранс Парли, с которой он обсудил совместные зарубежные операции и расширенное присутствие союзников в Эстонии.

Кроме того, министры обороны стран НАТО обсудили развитие прорывных и инновационных технологий, а также сотрудничество ЕС-НАТО в данной области.

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