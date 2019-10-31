Министр обороны Эстонии: мы приветствуем присутствие Соединенных Штатов в нашем регионе

Mинистр обороны Луйк и канцлер Прикк приняли в Таллине заместителя министра обороны США по политическим вопросам Джона Руда, чтобы обсудить с ним укрепление сдерживающей и оборонительной позиции в регионе Балтийского моря, подготовку к встрече лидеров НАТО в Лондоне и недавние меры в борьбе с терроризмом в Сирии и Афганистане.

”Сильные трансатлантические отношения, так же, как сильный и единый яльянс НАТО, являются краеугольным камнем европейской безопасности. Военное присутствие Соединенных Штатов в нашем регионе играет важную роль в качестве уравновешивающего и сдерживающего фактора. Поэтому первостепенное значение имеет непреходящая приверженность американцев европейской безопасности, о чем лучше всего свидетельствует широкомасштабное участие США в таких учениях, как ”Defender 2020” которые пройдут в Европе, а также в Эстонии в будущем году”, — сказал министр обороны Луйк.

”Что касается двусторонних отношений между Эстонией и США в области обороны, то их всестороннее развитие является одной из наших главных целей. Мы приветствуем поддержку Соединенными Штатами обороны Эстонии и Балтийского региона, и, со своей стороны, участвуем в создании независимого оборонного потенциала, в распределении бремени военных расходов НАТО, в укреплении боеготовности и в международных военных операциях”, — продолжил Луйк.

Министр обороны Луйк также обсудил с Рудом продвижение инициатив Европейского союза в области оборонного сотрудничества, подчеркнув: хотя мы приветствуем рост обороноспособности европейских стран, НАТО для нас остается краеугольным камнем европейской безопасности.