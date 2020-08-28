Министр обороны ЭР: ЕС должен четко дать понять, что мы не одобряем вмешательства России в дела Беларуси

”Европейский союз должен продемонстрировать свою поддержку народу Беларуси и его демократическим устремлениям, а также Европейский союз должен четко дать понять России, что мы не одобряем вмешательства России в дела Беларуси”, — сказал министр обороны Луйк на встрече. Помимо Эстонии, ряд других стран также выразил поддержку белорусскому народу и осудил насилие со стороны властей Беларуси.

Министр обороны Луйк добавил, что в Беларуси началась новая волна репрессий, в рамках которых берутся под стражу лидеры демонстрантов и звучат безосновательные обвинения в адрес НАТО, которые используются в качестве предлога для приведения белорусской армии в боевую готовность на границе с Литвой. По этой причине очень важно, чтобы голоса западных стран громко звучали в этой опасной ситуации, а политика должна быть тесно скоординированной.

На прошлой неделе главы стран-членов ЕС в принципе уже приняли решение о введении санкций и ограничений на въезд для белорусских чиновников, связанных с насилием против демонстрантов и фальсификацией результатов выборов.

В связи с событиями в Мали министры обороны подчеркнули необходимость восстановления правового государства и соблюдения конституционного порядка. Кроме того, особое внимание было акцентировано на необходимости повысить уровень информированности о ситуации на месте, а также уровень готовности к быстрым скоординированным действиям в случае необходимости.

Министр обороны Луйк также руководил в Берлине встречей министров обороны, входящих в Европейскую народную партию (ЕНП), на которой также в основном велось обсуждение ситуации в Беларуси и других тем, связанных с безопасностью. На встрече был представлен подробный обзор ситуации в восточной части Средиземноморья. Было принято решение о составлении программного документа, включающего в себя точки зрения членов ЕНП относительно будущего совместной работы европейских стран в области обороны.

Военнослужащие Эстонии принимают участие в операции ”Бархан” в Мали и в операции специальных подразделений, в рамках учебной миссии ЕС и миротворческой миссии ООН.