Министр народонаселения: во время православной Пасхи следует воздержаться от собраний людей в церквях и на кладбищах

В церквях и на кладбищах, так же как и в других общественных местах, во время чрезвычайного положения собираться нельзя. На кладбищах тоже следует соблюдать правило 2+2. ”В этом году в праздники лучше оставаться дома. COVID-19 заражает людей в любом месте и в любое время. Берегите себя и своих близких, в особенности отцов и матерей, дедушек и бабушек, жизнь и здоровье которых в случае заражения вирусом подвергаются самой большой опасности,” — говорит министр народонаселения Рийна Солман.

”Пасхальные обычаи православных величественны, это — самый священный из всех праздников, который отмечается особым комплексным богослужением, начинающимся полунощницей. Крестный ход, окрашивание яиц, посещение могил близких — это все ритуалы пасхи. К сожалению, всем нам, в том числе и православным верующим, в этом году придется отмечать Воскресение Христово иначе. Напоминаю, что и кладбище является общественным местом, где нельзя собираться больше, чем по два человека, и необходимо соблюдать дистанцию в 2 метра. На этот раз помянем близких по-другому,” — сказала Солман.

Министр добавила, что опасность заразиться вирусом не исчезнет и после пасхи. ”Мы должны учесть, что для ради того, чтобы остановить распространение вируса, мы и в ближайшие месяцы должны избегать скоплений людей и должны устраивать свою жизнь таким образом, чтобы уберечь здоровье как можно большего числа людей, в том числе и свое. Возвращение из особого положения к нормальной жизни должно будет происходить постепенно, чтобы избежать новой волны заболевания,” — сказала министр Солман.

Министр подчеркнула, что оставаться во время праздника Светлого Христова Воскресения дома в своих обращениях призвали и руководители обеих православных церквей — митрополиты Стефаний и Евгений. Их обращения можно увидеть и услышать на youtube-канале Министерства внутренних дел.

Видеопослание митрополита Эстонской православной церкви Московского патриархата Евгения:

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!