Министр народонаселения в День матери: материнство — это то, на чем держится весь наш народ

”Суть Дня матери прекрасна. Сегодня все мы в качестве детей можем подумать о своей маме. Даже если для этого нам придется отнести свечку на ее могилку. День матери — это взгляд на события вашей жизни, начало которой положила мама. День матери — это и взгляд вперед, поскольку высокая цель матери — подарить жизнь. Мать и материнство — это то, на чем держится весь наш народ”, — сказала министр.

”Каждая мать — лучшая мать для своего ребенка. Времена меняются, могут меняться устои, но любовь между матерью и ребенком остается неизменной. На руках у матери для ребенка самое безопасное место. Даже тогда, когда в жизни не все идет как по маслу. Важнее всего не условия проживания, место или то, каковы стены твоего дома, а важнее всего то, чтобы у детей всегда была мама”, — отметила Сиккут.